01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkol ile sahte dezenfektan üreten şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Binlerce sahte dezenfektan ve üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına aldı.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları ve fiziki takip neticesinde Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adreste kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkolü kullanarak sahte dezenfektan üretimi yapıldığını tespit etti.
Söz konusu sahte ürünlerin koronavirüs (Covit-19) salgını nedeniyle talep artışını fırsat bilip, fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, vatandaşların sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi ve şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek için harekete geçti. Ekipler, Başakşehir ile Esenyur'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE MALZEME
Ekiplerin söz konusu adreslerde yaptığı aramalarda, 100 mililitrelik şişelenen ve piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 25 bin 750 adet sahte el dezenfektanı, 5'er litrelik ambalajlanmış 3 bin 475 litre sahte el dezenfektanı, el dezenfektanı üretiminde kullanılan bin 850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere bin 200 adet sahte etiket ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİMEDİLDİ
Öte yandan, ele geçirilen etil alkolün, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!