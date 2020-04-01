Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkol ile sahte dezenfektan üreten şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Binlerce sahte dezenfektan ve üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına aldı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları ve fiziki takip neticesinde Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adreste kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkolü kullanarak sahte dezenfektan üretimi yapıldığını tespit etti.

Söz konusu sahte ürünlerin koronavirüs (Covit-19) salgını nedeniyle talep artışını fırsat bilip, fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, vatandaşların sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi ve şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek için harekete geçti. Ekipler, Başakşehir ile Esenyur'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE MALZEME

Ekiplerin söz konusu adreslerde yaptığı aramalarda, 100 mililitrelik şişelenen ve piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 25 bin 750 adet sahte el dezenfektanı, 5'er litrelik ambalajlanmış 3 bin 475 litre sahte el dezenfektanı, el dezenfektanı üretiminde kullanılan bin 850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere bin 200 adet sahte etiket ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİMEDİLDİ

Öte yandan, ele geçirilen etil alkolün, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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