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        İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

        İstanbul'da genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:49
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        İstanbul'da huzur uygulaması
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        İstanbul'da Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        KASKSIZ SÜRÜCÜYE CEZA

        Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

        Bir motosiklet sürücüsünün arkasında kaskı olmadan yolculuk yapan kişiye cezai işlem uygulandı.

        Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya narkotik köpeği "Giz" de katıldı.

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        #istanbul
        #huzur uygulaması
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