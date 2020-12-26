İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Gökyüzünde oluşan kızıllık görsel şölen oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile görüntülenen kızıllık kartpostallık görüntüler sundu.

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