İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı kamuoyuna duyurdu.

GÜÇLENDİRME PROJESİ İÇİN BAŞVURULAR MART ORTASINDA BAŞLAYACAK

İmamoğlu, İstanbul Güçleniyor sistemiyle maliyetine güçlendirme yapacaklarını açıklarken, mart ayının ortasından itibaren başvuru almaya başlayacaklarını ifade etti.

YENİLEME İÇİN 1 MİLYON TL'LİK SIFIR FAİZLİ FİNANSMAN DESTEĞİ

İstanbul Yenileniyor kampanyası dahilindeki Sıfır Faizli Finansman Projesi ile de 1 milyon TL'ye kadar finansman desteği verileceği duyuruldu. Projede öncelik yüksek riskli yapılara verilecek. Onaylanan projelerden faydalanmak isteyen vatandaşların hane içi toplam gelirinin net asgari ücretinde 2 katından fazla olmaması gerekiyor. Buna göre şartlara uyan vatandaşlar, 10 yıllık ödemeyle faiz ödemeden konutlarını yenileyebilecekler.

14 BİN 77 KONUT İÇİN BÜTÇE

2 milyar 900 milyon TL bütçe belirlenen projede 1 yılda 14 bin 77 konutun dönüşümünün finanse edilmesi planlanıyor.

KİRA DESTEĞİ

Projeden faydalananlar için kira desteği de verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği katkı üzerinden Kiracıya: 3 katını ve toplam 12 ay, Maliklere: 3 katını ve 18 ay, Halihazırda bağımsız birimlerde yaşamayan maliklere: 2 katını ve toplam 18 ay destek verileceği belirtildi.

(Haberde kullanılan görseller, İBB'nin sunumundan alınmıştır.)

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