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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun | Son dakika haberleri

        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun

        İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen iki sevgili turist tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Soluğu karakolda alan emlakçının şikayeti üzerine polis, şüphelilerden birini Münih uçağında yurt dışına kaçmak üzereyken üstünde 15 bin euro ile yakaladı. Olayın organizatörü olduğu öne sürülen kadının ise aynı gün farklı uçakla Paris'e gittiği tespit edildi. Polis şimdi kadının ve Türkiye'deki iş birlikçilerinin peşine düştü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:58
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        • 1

          İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kağıthane'de emlakçılık yapan M.G.'ye bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi. M.G. daireyi 3.2 milyon euro üzerinden ilana koydu.

        • 2

          Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya "evin satış bedelini 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 bin euroyu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz" dedi.

        • 3

          Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince İngiliz kadının akıl almaz planı devreye girdi.

          Emlakçıya "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi.

          Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

        • 4

          EMLAKÇIDAN 400 BİN EURO ALDI

          Florentina G. hemen Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin euroyu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz etti, "komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır" dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı.

          14 BİN LİRA YERİNE 5 BİN LİRA KOYDU

          Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

        • 5

          Hayatının şokunu yaşan emlakçı hemen durumu polise bildirdi. Aynı gün içinde haber alan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri daha konunun ihbarı gelir gelmez meseleyi anladı. Ama yurt dışından vurgun için gelen sevgililerin planı kusursuz işliyordu. Tecrübeli Dolandırıcılık Büro ekipleri için zamanla yarış başladı.

        • 6

          PARALARI TUVALETTE TESLİM ETTİ

          Şüphelileri yurt dışına çıkmadan yakalamaları gerekiyordu. Ekipler emlak ofisine gelip zarfı değiştiren kadını yüzlerce kamera izleyerek adım adım takip etti. Kadın paraları aldıktan sonra önce Kapalıçarşı'ya gitti. Orada bir mağazadan alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından da Aksaray'da bir restorana oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan iş ortağı sevgilisi aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar.

        • 7

          MÜNİH UÇAĞINDA YAKALANDI

          Amaçları izlerini kaybettirmek olan iki suç ortağı, adım adım takip edildi. Çalışmalar sonuç verdi. İki şüphelinin yurt dışına çıkış yapmak için havalimanında olduğu belirlendi. Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, şüpheli sevgililerden Gıanı Nıcosur S.'yi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da o adamın üzerinde bulundu.

          "TANIMIYORUM BİR GECELİK İLİŞKİ YAŞADIM" SAVUNMASI

          Yapılan çalışmalarda İngiliz kadının ise dakikalar önce Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gıanı Nıcusor; Florentina'yı daha önceden hiç tanımadığını buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti. paraların da kendi parası olduğunu öne sürdü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi kaçan İngiliz kadının ve yurtiçindeki işbirlikçilerinin peşine düştü.

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