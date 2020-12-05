AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; yapılan çalışmaların ardından ekipler, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen 32 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.