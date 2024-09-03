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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı

        İstanbul Çatalca'daki Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Gövdesi üzerine iniş yapan uçaktan öğrenci kendi imkanıyla çıktı. Uçağı kullanan öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:01
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        İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı
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        Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı.

        Alınan bilgiye göre, havaalanında pilotaj öğrencisinin kullandığı TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağı indiği sırada iniş takımları (dikme) kırıldı.

        Gövdesi üzerine iniş yapan uçak pistten çıkarken, öğrenci kendi imkanıyla uçaktan çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Uçağı kullanan öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Havaalanı ekipleri pistten çıkan uçakla ilgili çalışma başlattı.

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        #İstanbul Çatalca
        #eğitim uçağı
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