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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı! - Haberler

        İSTDO, İstanbul'daki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı aldı

        İstanbul'da düğünlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre oluşturdukları tehlike nedeniyle volkan, mum, köpük, maytap ve baloncuk gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanımı yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:43
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        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
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        İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki etkinliklerde can güvenliği gerekçesiyle yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.

        İSTDO Başkanı Adem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklanan yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Fotoğraf: DHA

        Oluşturdukları tehlike nedeniyle düğünlerde ve kınalarda kullanılan volkanların, köpüklerin ve mumların "yasaklanmasını" üyelerinden talep ettiklerini anlatan Sönmez, "Aldığımız karar doğrultusunda özellikle kapalı alanlardaki etkinlikler esnasında kullanılan volkan, mum, köpük, maytap, baloncuk kullanılması yasaklanmıştır." dedi.

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        Fotoğraf: İHA

        Sönmez, yanıcı ve parlayıcı maddelerinin kapalı mekanlarda kullanılmasının sağlığa zararlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Özellikle yanıcı maddeler zararlı gazlar çıkartıyor. Kapalı mekanda bebek ve yaşlı insanlar bu nedenle nefes darlığı yaşayabiliyor. Ayrıca misafirlerimiz ve kendi personelimizin can güvenliği böyle etkinliklerde söz konusu olabiliyor. Bu nedenle Irak'taki olayın ardından Oda olarak tedbir için böyle bir karar aldık. Çünkü huzurun bozulmaması ve can güvenliğinin sağlanması önemlidir. Can güvenliği açısından bunun elzem olduğunu düşünerek yasaklama kararını aldık. Etkinliklerde yerde kullanılan volkanların yerine sis makileri, mumların yerine ise tealight mum kullanıyoruz."

        Fotoğraf: İHA

        "ALMIŞ OLDUĞUMUZ YASAK YÜZDE 90 ORANINDA UYGULANIYOR"

        Meslek odası olarak alınan karara İstanbul'daki düğün salonlarının uyduğunu vurgulayan Sönmez, etkinlik sahiplerinin buna karşı duyarlı olduğunu dile getirdi.

        Sönmez, "Almış olduğumuz yasak yüzde 90 oranında uygulanıyor. Bu karar diğer illerimiz için örnek teşkil ediyor. Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu olarak 22 ilde bu uygulamaya başladık." ifadelerini kullandı.

        MUSUL'DA 100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Irak'ın Ninova vilayetinin Hamdaniya ilçesinde, içinde 800 kişinin bulunduğu bir düğün salonunda çıkan yangın en az 113 kişinin ölümüne 150 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yangın havai fişeklerin yakılmasından sonra çıktığı kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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