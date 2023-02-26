Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken yakalandı

İstanbul'da cami bahçesinde deprem bağışını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul'da cuma namazı çıkışında depremzedeler için toplanan bağışları çalmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, yakalandı. O anlara tanık olan iki vatandaş, şüpheli kişiyi adım adım takip etti ve cep telefonu ile görüntüledi

Giriş: 26.02.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken yakalandı
DHA

İstanbul'da, cuma namazı sonrası cami bahçesinde depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.


DHA'nın haberine göre olay, cuma günü saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Küçükköy Merkez Cami'nde meydana geldi. Cuma namazı çıkışında depremzedelere yardım amaçlı caminin iki farklı noktasında cemaatten para yardımı toplandı.

İddiaya göre, caminin arka çıkışında kurulan bağış kutusunun yanına gelen bir kişi, kutuya 100 lira bıraktığını 50 lira para üstü almak istediğini söyledi. Görevli ise, 100 lira almadığını belirterek şüpheliyi camiden uzaklaştırdı.

İKİ VATANDAŞ TAKİP EDİP, GÖRÜNTÜLEDİ

Bu anlara tanık olan iki vatandaş, şüpheli kişiyi adım adım takip etti ve cep telefonu ile görüntüledi. Caminin ön kapısından tekrar içeri giren şüpheli, bu kez de burada bir süre oyalandı.

Görüntülendiğinden habersiz olan kişi, bağış kutusuna yöneldi ve görevlinin dalgınlığından faydalanarak kutudan para alacağı sırada kendisini takip eden iki vatandaş tarafından yakalandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Kayıplarımız için çok üzgünüm"
Minibüsün çarptığı çocuk öldü!
Minibüsün çarptığı çocuk öldü!
Savaştan kaçan Ukraynalı aile depremde öldü
Savaştan kaçan Ukraynalı aile depremde öldü
Görme engelli anne: Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk
Görme engelli anne: Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.