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        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA DEHŞET | Kargo şirketinde silahlı, kasklı soygun! O anlar kamerada!

        Kargo şirketinde silahlı, kasklı soygun! O anlar kamerada!

        İstanbul'da, bir kargo şirketine başlarındaki motosiklet kasklarıyla girerek, çalışanları silahla tehdit eden 4 soyguncu güvenlik kamerasına yansıdı. Polis soyguncuları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:32
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        Kargo şirketinde silahlı soygun! O anlar kamerada!
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        İstanbul Fatih, Fevziye Caddesi'nde 6 Ocak Cumartesi günü saat 11.30´da bir kargo şirketine gelen motosiklet kasklı 4 kişi, silah kullanarak içeride bulunan çalışanları etkisiz hale getirdi.

        KASADAKİ PARAYI ALDILAR

        DHA'da yer alan habere göre şüpheliler kasada bulunan parayı alarak, plakasız iki motosiklete binerek kaçtı. Motosikletler kısa süre sonra terk edilmiş olarak bulundu.

        SOYGUN ANI KAMERADA

        Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

        SİLAHLARINI ÇEKTİLER

        Görüntülerde başlarındaki motosiklet kasklarıyla yüzlerini gizleyen 4 kişinin içeri girdiği, silahlarını çekerek içerdekileri korkuttukları görüldü.

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        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        3-4 dakika süren soygunun ardından bankoda bulunan paraları alan şüphelilerin kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

        Önceki gün yapılan operasyonda Mehmet A. (26), Sezer A. (25), Doğan D. (22) ve M.İ. (23) gözaltına alındı. Sezer A.´nın üzerinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

        2 ZANLI TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST

        Emniyette yapılan soruşturma sonucu Mehmet A.´nın daha önceden 16, Sezer A.´nın ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Mehmet A. ve Sezer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan D. ve M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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        #kargo şirketi soygun
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