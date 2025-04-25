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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!

        İstanbul'da, iki grup arasında çıkan yol verme tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan mermi deprem nedeniyle dışarıda olan 14 yaşındaki M.U.'ya isabet etti. Sokakta silah seslerinin yankılandığı anlar ve şüphelinin kaçma anı cep telefonu ile kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:39
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        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
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        İstanbul'da kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

        YOL VERME KAVGASIYLA BAŞLADI

        İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre tarafların, silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.

        DEPREM NEDENİYLE ÇIKTI KURŞUN İSABET ETTİ

        O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.

        ZANLININ KAÇIŞI KAMERADA

        Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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        VURULAN GENCİN DURUMU CİDDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI, ZANLI ARANIYOR

        Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

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        #istanbul
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