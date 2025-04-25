İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
İstanbul'da, iki grup arasında çıkan yol verme tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan mermi deprem nedeniyle dışarıda olan 14 yaşındaki M.U.'ya isabet etti. Sokakta silah seslerinin yankılandığı anlar ve şüphelinin kaçma anı cep telefonu ile kaydedildi
İstanbul'da kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.
YOL VERME KAVGASIYLA BAŞLADI
İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre tarafların, silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.
DEPREM NEDENİYLE ÇIKTI KURŞUN İSABET ETTİ
O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.
ZANLININ KAÇIŞI KAMERADA
Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.
VURULAN GENCİN DURUMU CİDDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI, ZANLI ARANIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.