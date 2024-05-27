İstanbul'da olay, Üsküdar'daki Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak’ta geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü, saat 20.10 sıralarında meydana geldi.

BARIŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi.