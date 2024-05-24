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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Ümraniye'de çocuk kavgası 3 ölü, 5 yaralı son dakika haberi

        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!

        İstanbul Üsküdar'daki bir kahvehanede, 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmalarla 9 kişi daha yakalandı ve gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Çatışmanın nedeninin ise iki ailenin çocukları arasında önceki gün çıkan kavga olduğu iddia edilmişti

        Giriş: 24.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:26
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        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
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        İstanbul Üsküdar’da dün akşam, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma ile ilgili çok yönlü soruşturma sürerken gözaltı sayısı da artıyor.

        ÇOCUK KAVGASI HUSUMETE NEDEN OLDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silahlı çatışma yaşanan iki grup arasında, önceki gün çocukların kavgası yüzünden husumet oluştu.

        İKİ AİLEDEN 40 KİŞİ BULUŞTU

        İddialara göre yaşanan bu kavganın ardından iki aileden oluşan 40 kişilik grup dün akşam Üsküdar Ayazma Caddesi Özcan Sokak’ta bulunan kahvehanede barış için buluştu.

        SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

        Edinilen bilgilere göre 40 kişilik iki grup arasında yaşanan konuşma tartışmaya; tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Silahlı çatışmada ilk gruptan Tamer Kazan, Okan Güner ile ikinci gruptan Veli Hakan Karataş hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.

        İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ile kahvehane işletmecisi Canpaşa Y. gözaltına alındı.

        12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Devam eden soruşturmayla ilgili olarak 9 kişi daha gözaltına alındı ve olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye ulaştı. Geniş çaplı soruşturmaya ve sokakta alınan güvenlik önlemleri devam ediliyor.

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        #istanbul
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