        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! BEDAŞ 11 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        Elektrik kesilecek ilçeler açıklandı! 11 Kasım 2025 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Kasım günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 11 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Giriş: 11.11.2025 - 00:53 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:53
          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 11 Kasım Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

