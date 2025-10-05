İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında megakentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı gün, bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu sebeple 6 Ekim 2025 İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi işe ve okula gidecek olanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazartesi günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İşte, detaylar…