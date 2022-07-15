İstanbul Valiliği, gün itibariyle şehitlerimizi anacağımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il genelinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve kapalı olacak yolların listesi...