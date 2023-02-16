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İstanbul'da bu ilçeler risk altında! İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden ve hangi ilçelerden geçiyor?

Bu ilçeler risk altında! İşte İstanbul fay hattı deprem haritasına göre riskli bölgeler

Türkiye günlerdir depremin etkisinde yaşıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ ağır hasar aldı. Can kayıpları ve hasarın boyutu her geçen gün artarken deprem fırtınasının İstanbul'a etkisi uzman isimler tarafından tartışılıyor. İstanbul fay hattı deprem haritasına göre riskli bölgeleri haberimizde derledik. İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası...

Giriş: 16.02.2023 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından İstanbul deprem risk haritası araştırmaları yoğunlaştı. Uzman isimler büyük İstanbul depreminin beklenip beklenmediğine ilişkin açıklamalarda bulunurken son günlerde yaşanan deprem fırtınasının İstanbul'a etkisini yorumladı. İstanbul'da bulunan diri fay hatları ile orta, düşük ve en riskli bölgeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte İstanbul deprem risk haritası ile depreme en dayanıklı ve en riskli ilçeler...

  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI İLE RİSKLİ BÖLGELER

    İstanbul'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi.  Deprem uzmanları tarafından oluşturulan İstanbul Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.

  • İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

  • Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler, depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor.

    İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

    Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI

  • NACİ GÖRÜR İSTANBUL İÇİN BİR KEZ DAHA UYARDI

    Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

  • Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

  • İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." açıklamasında bulundu. 

  • İSTANBUL'DAKİ OLASI BİR DEPREME GÖRE EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

    İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

  • İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler: Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

    İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler: Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

    İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler: Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI

    Kuzey Anadolu Fay hattı bulunan İstanbul’da risk haritası görselde olduğu gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da bulunan 39 ilçeyi ait analizi son olarak 2019 yılında güncelledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi 2019 yılında hazırlandı. İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen deprem kayıp tahminleri, ilçeler için özelleştirilmiş her ilçe için üstyapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri ve geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmış ve ilgili haritalar üretilmiştir.

  • Sizde yaşadığınız ilçedeki deprem riski durumunu, acil durum planını, ilçe bina planını, alt yapı bilgileri, nüfus bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketinin elde edilmesi, bina hasarı ve can kaybı analizleri, altyapı sistemleri ve hasar analizleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma alanı ihtiyaç analizlerine çalışma üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL İLÇELERİNDE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • AVRUPA YAKASI'NDAKİ DEPREME DAYANAKLI İLÇELER

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

  • Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy

  • İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER, İLÇELER

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

  • Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

  • Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

  • İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER HANGİLERİ?

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

  • Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

  • Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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