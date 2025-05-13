İstanbul'da bir taksici, kaputu açık şekilde FSM Köprüsü'nden geçti
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ilginç bir görüntüye sahne oldu. Seyir esnasında kaputu açılan taksi köprüyü bu şekilde geçti. Taksi şoförü o anları anlattı
İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ilginç anlara tanıklık etti. Seyir esnasında kaputu açılan ticari taksi köprüyü bu şekilde geçti. Bu durumu görenler şaşkınlıkla izledi.
TAKSİ ŞOFÖRÜ KONUŞTU
Ekol TV'ye konuşan taksi şoförü şu ifadeleri kullandı: Köprüde giderken bir anda kaput açıldı. Aşırı rüzgardan herhalde bilmiyorum. Allah'tan cam patlamadı, hemen kenara çektik, şimdi düzeltip götüreceğiz.