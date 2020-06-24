İstanbul'da bankacı, Gelibolu'da lavanta yetiştiricisi - ÇANAKKALE

AA

Serkan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavakköy ile yollarının 2015'te kesiştiğini söyledi. Bölgede köylülerle yatırım amaçlı neler yapılabileceğini araştırdıklarını belirten Köse, "Genellikle bu tür konular 'köye dönüş' başlığıyla anlatılır ama bizimki biraz daha 'köy dönüşüm projesi' adı altında burada yaşayanları da içine çekebileceğimiz tıbbı aromatik bitkilerle ilgili oldu. Lavanta ve türevlerini Kavakköy beldesi ile tanıştırdık." dedi.Köse, lavanta yetiştiriciliğine 5 yıl önce 1 dönüm arazide köylülerin de desteğiyle merakla başladığını dile getirdi.Lavanta yetiştirmeyi 350 dönüm alanda sürdürdüğü bilgisini veren Köse, "Trakya bölgesi, daha çok kuru tarımın yapıldığı, hububat ve ayçiçeğinin ekildiği bir bölge. Tabii ilk başta insanlar lavanta gibi türler olunca bunlara biraz tedirgin yaklaşıyorlar ama çiftçimiz ve insanımız gördüğüne inanır. Bunların böyle geliştiğini, önemli bir pazarının olduğunu, birçok alanda özellikle kozmetik ve tıbbi alanda kullanıldığını görünce onlar da arazilerine ekerek bizlere desteklerini gösterdiler." diye konuştu.Özel bir bankada 15 yıldır yöneticilik yaptığını anlatan Köse, "Bu anlamda 'beyaz yakalılara' da örnek olmak istedik aslında. Bizden sonra bu bölgede yatırım yapmaya başlayan 'beyaz yakalı' arkadaşlarımız var. Ayrıca bizim topraklarını işlediğimiz arkadaşlar var. Sonuç itibarıyla bu lavantaları bir marka haline getirip ürün olarak piyasaya sunmaya başladık. İnşallah bizim ve bu bölge için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.- "Yaz kış demeden çıkıp buraya geliyoruz"Köse, hem işini hem de hobisini bir arada yürütmek için İstanbul ile Gelibolu arasında adeta mekik dokuduklarını vurguladı.Lavanta yetiştiriciliği ve çeşitli ürünlerin üretiminde desteklerden de faydalandıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:"Buraya ailemle yaz kış demeden her cuma akşamı çıkıp geliyorum. Bazen pazar gecesi yola çıkıyoruz dönüş için, bazen pazartesi sabah erkenden işe gidiyorum. Tabii iş yerindeki yöneticilerime de teşekkür ediyorum. Bana ciddi anlamda destek verdiler. Şu anda hem işimizi hem özel hayatımızı hem de buradaki işlerimizi organize edebiliyoruz. Bu süreçte dinamizmi yakaladık, hiçbir sıkıntı yaşamadan sürdürebildik. Bahçelerin bakımı, ekimi gibi konularda da devletin bizlere verdiği krediler var. Sağ olsunlar onlarla da çalışmalarımızı belli bir noktaya kadar getirdik. Bundan sonrası tamamen buranın yapılacak yatırımlarla, artık göç veren değil göç alan bir bölge konuma gelmesini istiyoruz."Hasada gelecek ay başlayacaklarını belirten Köse, lavantalardan aldıkları yağı tıbbi ve aromatik bitkilerden üretim yapan firmalara sattıklarını sözlerine ekledi.