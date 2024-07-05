Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 90 günlük yol çalışması: D-100 iki şeride düşecek | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 90 günlük yol çalışması: D-100 iki şeride düşecek

        İstanbul'da Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda "Beyaz Yol" çalışması yapılacak. 90 gün sürmesi planlanan çalışma nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da 90 günlük yol çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı ve 90 gün sürecek "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek.

        İBB'den yapılan açıklamaya göre, metrobüs yolunda asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları yapılacak.

        Daha önce Yenibosna-Cevizlibağ ile Beykent-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki bölümler ile Cevizlibağ-Mecidiyeköy arasındaki metrobüs güzergahındaki 9 durağı kapsayan "Beyaz Yol" uygulaması tamamlanırken şimdi de Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları ve arasındaki yollar yenilenecek.

        REKLAM

        İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında eskiyen asfaltlar sökülecek. Özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile her yıl asfaltlama çalışması yapılan yolda 20 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması ve konforlu yolculuk yapılması hedefleniyor.

        6 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

        Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yolun yenileneceği çalışma 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak yapılacak ve 90 gün sürecek çalışma sırasında, belirtilen güzergahta D-100 karayolu 2 şeride düşürülecek.

        Metrobüs seferlerinde aksama yaşanmayacak çalışmada, yol yapımı Yenibosna-Sefaköy durakları arasında D-100 kara yolu Beylikdüzü yönünde başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #ulaşım
        #yol çalışması
        #metrobüs
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        Habertürk Anasayfa