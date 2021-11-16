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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! Son dakika: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Kasım Salı günü İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacağını paylaştı. İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. Vatandaşlar soruyor; İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi duyuruları 16 Kasım 2021

16.11.2021 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! Son dakika: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 16 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

16 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Nisbetiye Mah,Levent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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