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İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 46 firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlüler arasında hırsızlık suçundan 39 yıl 6 ay hapis cezası alan Ebru B. ve dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası kesinleşen Kazım Ö.'nin de olduğu belirtildi

Giriş: 26.02.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
DHA

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, 24 Şubat Cuma günü yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan firari 46 hükümlü gözaltına alındı.

Tespit edilen 70 adrese yapılan baskınlarda, gözaltına alınan hükümlülerden Ebru B.'nin "Hırsızlık" suçundan 39 yıl 6 ay, Kazım Ö.'nün "Dolandırıcılık" suçundan 20 yıl, Caner Y.'nin ise "Hırsızlık" suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezaları olduğu öğrenildi.

Şüpheliler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.

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