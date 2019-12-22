AA

Kevser Arabacı, Alibey Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan 70 yaşındaki Arabacı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kevser Arabacı'nın Silivri'de eylül ayında meydana gelen deprem sonrasında oğlu ve gelininin yaşadığı eve taşındığı öğrenildi.