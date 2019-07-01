Şoför gözaltına alındı

Sınır dışı edecekken fark ettiler! Tam 30 milyon...

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Balkan ülkelerinden kot taşlama kumu getiren bir TIR'ın dorsesinde mühür fekki (mühür bozma) yapıldığı belirlendi.

UYGUNSUZ YÜK NEDENİYLE SINIR DIŞI EDİLECEKTİ

Mühür fekki yapılan TIR'ın uygunsuz yük nedeniyle sınırdışı edilmesine karar verildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri bu sırada TIR'ı yakın incelemeye aldı.

TÖKİ TEPKİ VERİNCE OPERASYON DÜZENLENDİ

Narkotik dedektör köpeği 'Töki' TIR'a tepki verdi. Bunun üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. TIR'ın dorsesinde bulunan kot taşlama kumları arasına gizlenmiş 114 paket içerisinde 753 kilo 25 gram Skunk genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

MAKEDON UYRUKLU ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

TIR'ın makedonya uyruklu şoförü Dushko V. ile organizasyonu yapan Zafer A. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ TAM 30 MİLYON LİRA

TIR şoförü Dushko V. ve Zafer A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçrilen 753 kilo 25 gram Skunk'ın piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

SKUNK NEDİR?

Skunk, hibrit yöntemiyle genetiği değiştirilmiş bir tür esrar çeşidi. Özellikle Arnavutluk'ta üretilen Skunk, esrardan 50 kat daha etkili bir uyuşturucu...