DHA

Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Salgın nedeniyle, kontakların kapatıldığı okul servisleri ve personel araçları yola çıktı. Ancak vaka sayılarının tekrar artıp, okulların kapatılabileceği endişesiyle bazı şoförler tekrar okullara servis çekmek istemiyor.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, özellikle özel okullarda servis sıkıntısı yaşandığını söyledi. İstanbul'da 25 bin kayıtlı servis aracının bulunduğunu kaydeden Öztürk, bunlardan yaklaşık 10 bininin pandemide yeniden kapanma olabileceği endişesiyle çalışmak istenmediğini kaydetti.

Hamza Öztürk, "Şu an servis aracı ihtiyacı var, servis şoförleri çalışmak istemiyor. Çünkü pandemi nedeniyle önlerini göremiyorlar başka işlerde çalışıyorlar" dedi. Servis şoförleri de risk almak istemedikleri için okullar yerine iş yerlerini tercih ettiklerini ifade etti.