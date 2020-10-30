İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar seccadeleriyle birlikte camilere gidiyor. İstanbul'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 30 EKİM 2020 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da cuma namazı bugün saat 12:53'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Ekim 2020 Cuma 06:00 07:26 12:53 15:42 18:10 19:30 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:01 07:27 12:53 15:41 18:09 19:29 01 Kasım 2020 Pazar 06:02 07:28 12:53 15:40 18:07 19:28 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:03 07:29 12:53 15:39 18:06 19:27 03 Kasım 2020 Salı 06:04 07:30 12:53 15:38 18:05 19:26 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:05 07:32 12:53 15:38 18:04 19:25 05 Kasım 2020 Perşembe 06:06 07:33 12:53 15:37 18:03 19:24

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.