İstanbul cuma saati kaçta?

İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınacak olması ile birlikte vatandaşlar saflarını tutmaya başladı. Cuma namazı sırasında da cemaat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İstanbul'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 24 TEMMUZ 2020 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da cuma namazı bugün saat 13:16'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 24 Temmuz 2020 Cuma 03:57 05:46 13:16 17:12 20:36 22:17 25 Temmuz 2020 Cumartesi 03:58 05:47 13:16 17:12 20:35 22:15 26 Temmuz 2020 Pazar 04:00 05:48 13:16 17:12 20:34 22:14 27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:01 05:48 13:16 17:11 20:33 22:12 28 Temmuz 2020 Salı 04:03 05:49 13:16 17:11 20:32 22:11 29 Temmuz 2020 Çarşamba 04:04 05:50 13:16 17:11 20:31 22:09 30 Temmuz 2020 Perşembe 04:06 05:51 13:16 17:10 20:30 22:08

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AYASOFYA CAMİSİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

Ayasofya bugün içinde 500 kişinin kılacağı cuma namazıyla ibadete açılıyor. Tarihi gün için İstanbul ve tüm Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da büyük akın bekleniyor. Ayasofya, cuma namazını dışarıda kılanların daha sonra girebilmesi için sabaha kadar ibadete açık olacak. Ayasofya’nın içinde fresklerin kapatılacağı perde de hazırlandı.

Cuma namazı ve öğle namazını dışarıda kılmak zorunda kalanlar için Ayasofya Camisi sabaha kadar açık tutulacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Ayasofya’ya vatandaşlarımızın yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz: Maske, seccade, sabır ve anlayış. Bütün misafirlerimizin arzularının, Ayasofya’da namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte, görevimizin başında ve sahada olacağız. Bu alana gelip de ‘içeri görmeden döndüm’ diyen kimse olmayacak. 3 binerli gruplar halinde sabaha kadar herkesi içeri alacağız” dedi. Ayasofya Camisi’nde ilk namaza gelenlerin nasıl abdest alacağı sorusuna yanıt veren Yerlikaya, “İmkânı olan abdestli gelirse iyi olur. Etrafta 13 camimiz var. Oralarda da abdest alınabilir” dedi. Yerlikaya ayrıca Yenikapı’da da var olan abdest alanlarının da kullanılacağını söyledi.

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR



Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.