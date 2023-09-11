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        İstanbul Challenger 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda şampiyon Damir Dzumhur

        QNB Finansbank'ın katkılarıyla İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvanın tek erkekler finalinde şampiyon Bosna Hersekli tenisçi Damir Dzumhur oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:20
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        Şampiyon Damir Dzumhur
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        QNB Finansbank’ın desteğiyle düzenlenen İstanbul Challenger 75. TED Open Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün ev sahipliğinde organize edilen QNB Finansbank İstanbul Challenger 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nın finalinde Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile Slovak Lukas Klein karşılaştı. Dzumhur, oldukça çekişmeli geçen ve 1 saat 32 dakika süren mücadele sonunda rakibi Klein'ı 7-6 ve 6-3 ile mağlup ederek turnuvada mutlu sona ulaşan isim oldu.

        Şampiyon tenisçi ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz’ın elinden aldı. Turnuvada ikinci olan Slovak Lukas Klein ise ödülünü QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’dan teslim aldı.

        Mansour Bahrami ve Ömer Aras’tan gösteri maçı

        Ayrıca 10 Eylül Pazar günü oynanan final maçından öncesinde dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami ve QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras bir gösteri maçı düzenledi. İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası, ödül törenlerinin ardından Enbe Orkestrası’nın verdiği konser ile sona erdi.

        ÇİFTLERDE ŞAMPİYON SKANDER MONSOURİ / LUKE JHONSON

        İstanbul Challenger 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası çift erkekler finalinde rakiplerini yenen ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, finalist Sander Arends /Aisam-Ul-Haq Qureshi ikilisi oldu. Erkekler tenisinin önemli isimlerini ağırlayan organizasyonda Türk tenisçiler Yankı Erel Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Koray Kırcı ve Ergi Kırkın mücadele ederken, yurt dışından efsane Bjorn Borg’un oğlu Leo Borg ve geçen yılın şampiyonu Radu Albot ile birlikte Kimmer Coppejans ve Kwon Soonwoo gibi yıldızlar korta çıktı.

        TÜRK SPORUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

        QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “İstanbul Challenger 1946 yılından beri Türkiye'de hiç aksamadan uluslararası olarak düzenleniyor. Bu özel organizasyona katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum. Çok çekişmeli maçlara tanık olduk, katılımcılar için çok heyecan verici bir organizasyon oldu,” dedi.

        Tan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir tunuva oldu. Yurtiçinden ve yurtdışından bir birinden değerli tenisçiler şampiyon olmak için mücade etti. Tenisseverlerin ilgisi de oldukça yüksekti. Kadın, erkek ve çocuk her yaş grubundan sporsever ile bir arada olmak bizleri de çok keyiflendirdi. Bu açından çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Spor faaliyetleri ülkemizin tanımı için çok önemli bir role sahip. Ayrıca sporun iyileştirici bir gücü var ve tüm dünyada insanları birleştiren, onları mutlu eden aktivitelerin başında geliyor. Dolayısıyla kurumlar için de toplumun tüm katmanlarına ulaşmak için en iyi yollardan biri spora yatırım yapmak. QNB Finansbank olarak sürdürülebilirlik anlayışımız kapsamında elimizi taşın altına koyup Türk sporunu desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak içinde bulunduğumuz toplumun yararı için sadece finansal değil, beraberinde çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değerler yaratmak. Bu anlayışla bireylerin kişisel ve fiziki gelişimde pozitif etkiye sahip olan spor faaliyetlerini, daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası bu alanda ülkemizdeki en önemli organizasyonlardan biri. Ülkemizin tanıtımı açısından büyük fayda sağladığına inanıyorum. Hem Türk sporun gelişmesi hem de ülkemizin uluslararası arenada kendini tanıtmasına vesile oluyor. İstanbul Challenger 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda mücadele eden ve dereceye giren tüm sporcuları bir kez daha tebrik ediyorum.”

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