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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, ödeme ne zaman yapılır?

        İBB 30 bin TL evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 bin TL olan evlilik desteğini 30 bin TL'ye çıkardı. Çiftlerin destekten yararlanması için üç ay içerisinde evlenmesi, evlendikten sonra her iki kişinin de İstanbul'da ikamet etmesi gibi şartlar aranıyor. Peki, İBB evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:46
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maddi zorluk yaşayan yeni evlenen veya evlenecek çiftlere sağladığı desteği 15 bin liradan, 30 bin liraya çıkardı. Başvurusu kabul edilen çiflere yapılacak ödeme, resmi nikah kıyıldıktan sonra kadının hesabına yatırılıyor. Peki, İBB’nin evlilik desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar nelerdir ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, merak edilen detaylar...

        • 2

          İBB EVLİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL'YE ÇIKARILDI

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği” 30 bin TL’ye çıkarıldı.

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          “Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

          İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,

          Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,

          Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.

        • 4

          İBB EVLİLİK DESTREĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular;

          İstanbul Senin Uygulaması,

          Alo 153 Çözüm Merkezi,

          cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

          Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

          İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

          Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,

          Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve

          Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.

        • 5

          SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

          - Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.

          - Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.

          - Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

          - Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor.

          - Nakdi destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

          - Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.

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