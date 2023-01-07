"Independenta adlı Romen tankeri ise Karadeniz'e geçmek üzere Marmara'dan Boğaz girişine yaklaşırken kılavuz kaptan talep etmiş ancak kılavuz kaptan daha gemiye her iki gemi de kılavuzsuz seyir halinde bulundukları sırada çarpışma olayı meydana gelmiştir."

DENİZDEKİ CANLILAR ÖLDÜ

Koyu duman bulutu İstanbul'u kapladı ve insan sağlığını tehdit edecek düzeyde zararlı parçacıkların oranı arttı. Deniz dibinde yaşayan canlıların ölüm oranı ise yüzde 96 olduğu tahmin ediliyor.