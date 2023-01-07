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İstanbul Boğazı'nı kızıla boyayan facia! Independenta gemi, tanker kazası ne zaman oldu ve ne oldu?

İstanbul Boğazı'nı kızıla boyayan facia! Independenta gemi kazası...

Tarihler 15 Kasım 1979'u gösterirken Türkiye saatiyle 05.30 civarlarında İstanbul büyük bir patlama sesiyle gözlerini açtı. O günü yaşayanlar büyük bir korku ve panikle ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gördükleri manzara ise İstanbul Boğazı'nı ve gökyüzünü kızıla boyayan dehşet manzaraydı...

Giriş: 07.01.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İSTANBUL KIZILA BOYANDI

    Libya'dan gelen 94.600 ton ham petrolü Romanya'ya Rumen bandıralı Independenta adlı tanker gemisi, Karadeniz yönünden gelen Yunan bandıralı Evrilyali adlı kuru yük gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza İstanbul'da yaşayanların akıllarına kazındı.

    Kaza sonucunda çıkan yangından dolayı gemi tamamen yandı ve mürettebattan 43 kişi öldü. Yalnızca 3 kişi mucize eseri kurtuldu.

     

  • SÖNDÜRÜLMESİ 1 AY SÜRDÜ

    Raporlarda, Yunan gemisinin kapatanında büyük kusur bulunurken, Rumen tankerde az kusur tespit edildi. Kaza sırasında iki gemide de kılavuz kaptan bulunmadığı belirtildi.

    Gemide ölen 43 mürettebattan bazı kişilerin yanmış cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. 

    EVLERİN CAMLARI PATLADI

    İstanbul'da kıyı kesimlerde bulunan evlerin büyük bir kısmının patlama etkisiyle camları tuzla buz oldu.

    Gemiden çok büyük bir oranda petrol sızıntısı başladığı için çıkan yangının söndürülmesi neredeyse 1 ay sürdü. 

     

  • Tankerden sızan petrolün daha geniş alanlara yayılmaması için ABD'den 1 kilometre uzunluğunda bariyer getirildi.

    Dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Çakır kazaya dair şu sözleri söyledi

    "Evriali adlı Yunan bandıralı şilep, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde kılavut kaptan olarak Boğaz'ı emniyetle geçmiş ve Boğaz'ın Marmara çıkışı olan Harem önlerinde kılavuz kaptan istenen görevi bitirerek şilepten ayrılmıştır.

     

  • "Independenta adlı Romen tankeri ise Karadeniz'e geçmek üzere Marmara'dan Boğaz girişine yaklaşırken kılavuz kaptan talep etmiş ancak kılavuz kaptan daha gemiye her iki gemi de kılavuzsuz seyir halinde bulundukları sırada çarpışma olayı meydana gelmiştir."

    DENİZDEKİ CANLILAR ÖLDÜ

    Koyu duman bulutu İstanbul'u kapladı ve insan sağlığını tehdit edecek düzeyde zararlı parçacıkların oranı arttı. Deniz dibinde yaşayan canlıların ölüm oranı ise yüzde 96 olduğu tahmin ediliyor.

     

  • İKİ KERE PATLADI

    Ağır petrol nedeniyle deniz yüzeyinde siyah bir tabaka oluştu. Günlerce yanmaya devam eden gemi tanklarına sıkışan petrol 22. günde ikinci kez patladı. 

    Olaydan sonra neredeyse bütün vapur seferleri iptal edildi ve kara yolları sıkışık trafiği engellemek için tüm İETT otobüsleri ile resmi araçları Anadolu yakasından, Avrupa yakasına taşımak için görevlendirdi.

     

  • 1987 YILINDA TUZLA'YA ÇEKİLDİ

    Tankerin kaldırılması için görev Deniz Kuvvetleri'ne verilidi. Görev, Deniz Kuvvetleri tarafından özel müteahhit kurtarma firmasına devredildi. Ancak 1983 yılının sonlarına doğru görevi devralan firma iflas etti. Başka bir firma 1986 yılında görevi üstlendi. Tarih Nisan 1987 gösterdiğinde enkaz Tuzla'ya doğru çekildi.

     

  • 1979 sırasında Kemal Sunal'ın çekimleri devam eden Korkusuz Korka filminin bir sahnesinin arka planında, Independenta'nın dumanları gözükmektedir. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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