SÖNDÜRÜLMESİ 1 AY SÜRDÜ
Raporlarda, Yunan gemisinin kapatanında büyük kusur bulunurken, Rumen tankerde az kusur tespit edildi. Kaza sırasında iki gemide de kılavuz kaptan bulunmadığı belirtildi.
Gemide ölen 43 mürettebattan bazı kişilerin yanmış cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu.
EVLERİN CAMLARI PATLADI
İstanbul'da kıyı kesimlerde bulunan evlerin büyük bir kısmının patlama etkisiyle camları tuzla buz oldu.
Gemiden çok büyük bir oranda petrol sızıntısı başladığı için çıkan yangının söndürülmesi neredeyse 1 ay sürdü.