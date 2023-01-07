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İç organ yağlanmasına iyi gelen 4 temel adım! Uzmanlardan incelmenize etkili olacak tavsiyeler!

İç organlardaki yağlanmayı ortadan kaldırmak kolay olmasa da yardımcı olabilecek etken maddeler var ve birazda yaşam tarzı değişikliği yapmak gerekiyor. Uzmanlar bu yağları azaltmaya yardımcı olacak 4 temel adımı söylüyor...

Giriş: 07.01.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1. FAST FOOD'DAN UZAK DURUN

    Her zaman söylendiği gibi rafine karbonhidrat ve şekerler, yağ depolanmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar tüketilen serbest şeker miktarının azaltılması gerekitiğini söylüyor. Tüketilen kek, börek, kahvaltılık gevreklerde bu tip rafine şekerler yüksek oranda bulunuyor.

     

  • Serbest şekerler doğal olarak balda ve meyve sularında bulunuyor. Tavsiye edilen serbest şeker miktarı günde 30 gramdan daha az olması gerekiyor.

    Eğer canınız bir kaçamak yapmak istiyorsa bunu bir ile sınırlandırmanız oldukça önemli.

     

  • YEDİKLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

    Sağlıklı protein seçenekleri açlığı yenerek ve insülin artışını yavaşlatıyor. Uzmanlar, balık, hindi veya tavuk gibi yağsız etleri tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar yerine işlenmiş etler, hamburgerler ve kızartmalardan kaçınılmalı.

     

  • Zeytinyağı, avokado ve çiğ kuruyemişler sağlıklı yağlar içerdiği için insülin dengesini sağlayamaya yardımıcı olabiliyor. Yoğurt gibi fermente gıdalar da bağırsak bakterilerine ve hormonlara fayda sağlıyor.

  • OLMAZSA OLMAZ HAREKET

    Bölgesel yağ kaybıyla beraber organlarda oluşan yağların azalması için uzmanlar spor yapılması veya hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Düzenli beslenme ve spor rutininin birleştirilmesi ile organlarda oluşan yağların azaltılması sağlanabiliyor. Ayrıca insülin duyarlılığı azalıyor.

     

  • İÇ ORGANLARDAKİ YAĞLANMANIN OLUŞTURABİLECEĞİ SORUNLAR

    - 2 tip diyabet

    - Kalp hastalığı

    - Meme kanseri

    - Kolon kanseri

    - Alzheimer hastalığı riskini artırabilir.

     

  • GÖBEK YAĞLARINI YAKMAYA YARDIMCI OLAN BESİNLER

    Görüntüleme ve kan tahlilleri yapılmadan hangi organda ne kadar yağlanma olduğunun belirlenmesi mümkün değildir.

    Ancak göbek deliği referans noktası alınarak ve bel kısmından ölçülerek, göbek çevrensinde oluşan yağlanma hakkında az çok tahmin yürütülebiliyor.

    Kadınlarda 89 cm veya daha fazlası iç organların yağlanmasına işaret olabilir. Erkeklerde ise 101 cm veya daha fazlası yine iç organların yağlanmasına işaret olabilir.

    Göbek bölgesindeki yağlanmayı azaltmak için uzmanlar tarafından tavsiye edilen besinler bulunuyor.

  • SİRKE

    Elma sirkesinin içerisinde bulunan asetik asit, yağ metabolizmasını çalıştırabiliyor. Ancak sirke sulandırılmadan içilmemeli. 

     

  • KIRMIZI BİBER

    Kırmızı biber C vitamini açısından çok zengindir. Karın yağlarını eritmeye de yardımcı bir besindir. 

     

  • YOĞURT

    Günde üç porsiyon yağsız yoğurt tüketmek önemli ölçüde yağ yakımını hızlandırıyor. Yoğurt yiyenler araştırmalara göre diğer kişilere göre yüzde 22 daha fazla kilo ve yüzde 61 daha fazla vücut yağı kaybediyorlar.

     

  • FASULYE

    Fasulye tüketmek hem kilo vermeye hem de karın bölgesinin inceltilmesine yardımcı olur. Uzmanlar fasulyenin sindirim sistemineki iltihaplanmaya yardımcı olduğunu söylüyor. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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