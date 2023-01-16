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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda Ukrayna'dan gelen gemi Sarıyer açıklarında karaya oturdu. Boğaz trafiği askıya alınırken, gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Giriş: 16.01.2023 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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AA

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmuştur. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Uzmanı, Nene Hatun Gemisi, Kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirilmiştir. Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır." denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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