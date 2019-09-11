İstanbul Bienali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen, 14 Eylül'de başlayacak olan 16'ncı İstanbul Bienali'nin açılış töreni, Fransa Sarayı Bahçesi'nde gerçekleşti. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'den ve uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmek üzere gelen konuklar katıldı.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in üstlendiği tören, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries'in konuşmasıyla başladı. 16'ncı İstanbul Bienali açış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Bienali'ni 1987'den bu yana düzenliyor. İlk bienalden bu yana bir yandan uluslararası sanat gündemini, en yeni akımları, farklı düşünceleri ve eserleri İstanbul izleyicisiyle buluştururken bir yandan da yeni yapıtların üretilmesini destekliyor, kentin farklı köşelerinin güncel sanat ile yeniden keşfedilmesine önayak oluyoruz. Ziyaretçilerimizi ücretsiz olarak ağırlayarak kültür-sanata erişim ve katılımı artırma yolunda önemli adımlar atıyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak 16'ncı İstanbul Bienali'ni 'Yedinci Kıta' başlığıyla, Nicolas Bourriaud küratörlüğünde düzenliyoruz. Bu bienalde sanat aracılığıyla günümüzün en önemli meselelerinden birine odaklanıyoruz. Bienalde göreceğiniz yapıtlar, içinde yaşadığımız çağı ve tüm canlıları nasıl etkilediğimizi, şekillendirdiğimizi araştırıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, İstanbul Bienali ile güncel sanat alanında böylesi önem taşıyan, özgür bir üretim ve ifade platformu yaratmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu gururu tüm sanatçılarımız, küratörlerimiz ve destekçilerimizle paylaşıyoruz" dedi.

Bülent Eczacıbaşı

Törende 2007 - 2026 yılları arasında Bienal'in sponsorluğunu üstlenen Koç Holding'e bir teşekkür plaketi takdim edildi. Koç Holding AŞ adına teşekkür plaketini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç konuşmasında, "Çağdaş sanat, farklı görüşlerin birlikte yer bulabildiği en barışçıl ifade biçimlerinden biri. Özgür düşünce ile beslenen sanat, sorgulamaya cüret eden nesiller yaratılması ve demokrasinin gelişebilmesi için son derece değerli. Koç Topluluğu olarak 2007 senesinden beri devam eden İstanbul Bienali, sponsorluğumuz kapsamında güncel sanatı erişilebilir kılmanın memnuniyeti içindeyiz. Bienal ziyaretçi sayıları son 10 yılda 15 bin kişi seviyesinden bugün 500 binlere ulaşmış durumda. Ne mutlu bizlere!" ifadelerini kullandı.

Ömer M. Koç

Törende Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent'e de Bülent Eczacıbaşı tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer'in bienale katkı sağlayan kuruluşlara ve davete katılan tüm konuklara teşekkürlerini sunduğu konuşmasının ardından bienalin küratörlüğünü üstlenen Nicolas Bourriaud da bir konuşma yaptı.

Bige Örer

Bige Örer konuşmasında, "İstanbul Bienali, kolektif bir zekânın eseri. Bienalin gerçekleştirilmesi için bienal küratörünün, sanatçılarının, bienal ve İKSV ekiplerinin inanılmaz emekleri var. Kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bu çabalar sergilerimiz geniş bir izleyici kitlesiyle buluştuğunda daha da anlam kazanıyor. Sanatın insan yaşamında üstlendiği dönüştürücü rolü her bienalde daha da fazla sayıda ziyaretçiyle paylaşmaktan mutluyuz. İklim krizinin damgasını vurduğu, iklim adaletine yönelik küresel bir dönüşüm çağrısının yankılarını duyduğumuz bu dönemde, sanatın dilinin farkındalıkları artıracağına ve bizi dünyayı paylaştığımız diğer türlerden öğrenmeye sevk edeceğine inancım büyük" dedi.