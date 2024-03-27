İstanbul barajlarında su oranı yükseliyor! 27 Mart 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul'un baraj doluluk oranı hızla yükselmeye devam ediyor. Kasım ayında son yılların en düşük seviyesine gerileyen su seviyesi, yağışların ardından olumlu bir seyir izliyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 27 Mart 2024 itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 80'in üzerine çıktı. İşte, 27 Mart 2024 İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği...
İstanbul baraj doluluk oranı son durum araştırılıyor. Barajlardaki doluluk oranları her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılıyor. İstanbul'da endişeleri yerini rahatlamaya bırakıyor, zira baraj doluluk oranları son derece olumlu bir seyir izliyor. İşte, İSKİ grafiği ile 27 Mart Çarşamba günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...
27 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 81.07 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 81.30'a yükseldi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 37.33 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
27 Mart 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 70,78
Büyükçekmece Barajı yüzde 76,78
Darlık Barajı yüzde 88,05
Istrancalar Barajı yüzde 60,42