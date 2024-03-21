İstanbul baraj doluluk oranları son durum: 21 Mart İSKİ barajları doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı son günlerdeki yağışların ardından araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında yüzde 16 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul barajları doluluk oranı, kış boyunca devam eden yağışlarla yükseldi. İşte, 21 Mart 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...
Megakentlilerin endişeyle takip ettiği baraj doluluk oranlarındaki kötümser tablo tersine döndü ve sular yükseldi. Güncel İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İşte, İSKİ grafiği ile 21 Mart Perşembe günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...
21 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 79.34 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 79.44'e yükseldi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 36.63 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
21 Mart 2024 Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 70,11
Büyükçekmece Barajı yüzde 75,65
Darlık Barajı yüzde 86,24
Istrancalar Barajı yüzde 68,64