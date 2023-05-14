İstanbul Bağcılar Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Bağcılar başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Bağcılar seçim sonuçları ve canlı takip ekranı... İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.28 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 63.2 oldu. İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 167.977 oyla yüzde 57.73 - Kemal Kılıçdaroğlu: 107.896 oyla yüzde 37.08 - Sinan Oğan: 14.306 oyla yüzde 4.92 - Muharrem İnce: 812 oyla yüzde 0.28 oy aldı.



İstanbul Bağcılar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 167.977 oyla yüzde 57.73Kemal Kılıçdaroğlu: 107.896 oyla yüzde 37.08Sinan Oğan: 14.306 oyla yüzde 4.92Muharrem İnce: 812 oyla yüzde 0.28

İstanbul Bağcılar Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.37 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:00 itibarıyla yüzde 20.3 oranında açıldı. 2023 İstanbul Bağcılar milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 52.449 oyla yüzde 56.6 - Millet İttifakı: 21.665 oyla yüzde 23.38 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 11.943 oyla yüzde 12.89 - Ata İttifakı: 1.701 oyla yüzde 1.84 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 111 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 22:00 itibarıyla 2023 İstanbul Bağcılar milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 52.449 oyla yüzde 56.6Millet İttifakı: 21.665 oyla yüzde 23.38Emek ve Özgürlük İttifakı: 11.943 oyla yüzde 12.89Ata İttifakı: 1.701 oyla yüzde 1.84Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 111 oyla yüzde 0.12AK Parti: 40.689 oyla yüzde 43.91CHP: 15.650 oyla yüzde 16.89YEŞİL SOL: 10.813 oyla yüzde 11.67MHP: 7.256 oyla yüzde 7.83İYİ Parti: 6.015 oyla yüzde 6.49YENİDEN REFAH: 3.704 oyla yüzde 4.00ZP: 1.701 oyla yüzde 1.84TİP: 1.130 oyla yüzde 1.22MEMLEKET: 916 oyla yüzde 0.99BBP: 800 oyla yüzde 0.86GENÇ: 84 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 63 oyla yüzde 0.07ANAP: 57 oyla yüzde 0.06AB: 47 oyla yüzde 0.05MP: 44 oyla yüzde 0.05TKP: 40 oyla yüzde 0.04GBP: 32 oyla yüzde 0.03HAKPAR: 28 oyla yüzde 0.03HKP: 14 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 11 oyla yüzde 0.01TKH: 8 oyla yüzde 0.01YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00