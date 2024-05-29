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        Haberler Gündem İstanbul TEM Otoyolu'na geçit töreni: İstanbul-Avcılar'da TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti - En son haberler

        İstanbul-Avcılar'da TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti

        İstanbul'da trafiğin altüst olduğu anlar... TEM Ispartakule gişeleri mevkiinde 4 inek otoyola girince olanlar oldu... Trafiğe aldırış etmeden yol boyu yürüyen inekleri sürücüler çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inekleri güvenli şekilde otoyoldan çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:11
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        TEM Otoyolu'na geçit töreni
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        Avcılar TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti. Sürücüler büyük şaşkınlık yaşarken 4 inek ekipler tarafından otoyoldan çıkarıldı.

        OTOYOLA GİRDİLER

        Olay, saat 16.40 sıralarında Tahtakale Mahallesi TEM Ispartakule gişeleri mevkiinde yaşandı. 4 inek otoyola girdi.

        TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDİLER

        Trafiğe aldırış etmeden yol boyu yürüyen inekleri sürücüler çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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        GÜVENLİ ŞEKİLDE OTOYOLDAN ÇIKARILDILAR

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inekleri güvenli şekilde otoyoldan çıkardı.

        KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİLER

        İneklerin otoyolda yürüdüğü anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #TEM otoyolu
        #inekler TEM otoyolu
        #haberler
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