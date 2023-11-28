MGM HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da 28 Kasım Salı günü parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.