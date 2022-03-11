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İstanbul'a araç giriş çıkışı yasak mı, son durum nedir? 11 Mart İstanbul'a girişler açık mı kapalı mı?

İstanbul'a araç giriş çıkışı yasak mı? 11 Mart İstanbul'a girişler kapandı mı?

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi önlem alındığını açıkladı. 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı megakent İstanbul'da araç giriş çıkış yasağı olup olmadığı araştırılıyor. İşte İstanbul'a araç giriş çıkışı yasağı son durum

11.03.2022 - 11:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle araç giriş çıkışlarının kapalı olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

  • İSTANBUL'DA ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAK MI?

    Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

  • İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

    İstanbul Boğazı dün 10 Mart saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.

  • İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

    İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 

  • 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

    Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

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