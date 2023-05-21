Bir ilk olacak

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Hakan Çalhanoğlu veya İlkay Gündoğan bir ilke imza atacak. 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak, toplam değeri 1 milyar 500 milyon Euro olan Inter Milan ile Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi final maçında kim şampiyon olursa olsun Çalhanoğlu veya Gündoğan, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirecek. Hangi futbolcu, gole daha çok katkıda bulundu? Hangi futbolcunun piyasa değeri daha fazla? 2022 - 2023 sezonundaki performansları nasıl? Hepsini, Haftanın Portresi'nde okuyacaksınız

Şampiyonlar Ligi'nin final maçı 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Inter Milan - Manchester City arasında oynanacak.

Bu maçla, tarih tekerrür edecek.

Zira, 2005'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi'nin final maçında yine bir İngiliz ve bir İtalyan takımı karşılaşmış, bir hayli heyecanlı geçen maçta AC Milan'ı yenen Liverpool FC şampiyonluğa uzanmıştı.

10 Haziran'daki maçta toplam değerleri; 1 milyar 584 milyon 450 bin Euro olan futbolcular, İstanbul'da sahaya çıkacak.

* 1 milyar 584 milyon 450 bin Euro... 33 milyar 954 milyon 763 bin 500 TL.

Ne yazık ki bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı şampiyon olamadı. Bu kulvardaki en büyük başarımız, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek final oynamasıydı.

Doğal olarak hiçbir Türk futbolcu da kulüpler bazında futbolun en büyük kupasını havaya kaldırma gurunu yaşayamadı.

Aslında yabancı kulüplerin kadrosunda bulunan 4 futbolcumuz bu başarıyı elde etmeye çok yaklaştı yaklaşmasına ama final maçlarında rakiplerine yenilmeleriyle nihai sonuca ulaşamadılar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL OYNAYAN TÜRK FUTBOLCULAR

• Yıldıray Baştürk... Bayer Leverkusen 04 (2002 - Kazanamadı)

• Hamit Altıntop... Bayern Münih (2010 - Kazanamadı)

• Nuri Şahin... Borussia Dortmund (2013 - Kazanamadı)

• Arda Turan... Atletico Madrid (2014 - Kazanamadı)

10 Haziran'da İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Inter Milan - Manchester City final maçında illaki bir Türk oyuncu Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak, madalyasını boynuna takacak.

Zira İnter Milan'da Hakan Çalhanoğlu, Manchester City'de ise İlkay Gündoğan bulunuyor.

Her ne kadar Almanya Milli Takımı'nı seçse de, sportif kaıtlarda menşei Almanya görünse de özünden dolayı İlkay Gündoğan'ı Türk futbolcu olarak değerlendirmek yanlış olmaz.

Dolayısıyla Türk futbolcuların Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu özlemi, 10 Haziran'da mutlak şekilde sona erecek.

Darısı Türk takımlarının başına...

Elbette o gün de gelecek...

Elbette o gün, Türkiye'de futbol oynayan futbolcuların en küçük dokunuşta dakikalarca yerde yatmayarak mesleklerine duydukları sevginin ve saygının bir hayli arttığı, oyun hızında rakiplerine yaklaştıkları zaman gelecek.

Gelin, o günü beklerken İstanbul'da final oynayacak takımları ve kulüpler bazında en büyük organizasyon için anavatanlarında çim sahaya çıkacak olan Hakan Çalhanoğlu ile İlkay Gündoğan'ı mercek altına alalım.

MANCHESTER CITY

FUTBOLCULARININ TOPLAM PİYASA DEĞERİ... 1 Milyar 50 Milyon Euro

TEKNİK DİREKTÖR... Pep Guardiola (İspanyol)

EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI

• Erling Haaland... 170 Milyon Euro

• Phil Foden... 110 Milyon Euro

• Bernardo Silva... 80 Milyon Euro

• Kevin De Bruyne... 80 Milyon Euro

• Rodri... 80 Milyon Euro

INTER MILAN

FUTBOLCULARININ TOPLAM PİYASA DEĞERİ... 534 milyon 450 bin Euro

TEKNİK DİREKTÖR... Simone Inzaghi (İtalyan)

EN DEĞERLİ OYUNCULARI

• Lautaro Martínez... 80 Milyon Euro

• Nicolò Barella... 70 Milyon Euro

• Milan Skriniar... 60 Milyon Euro

İLKAY GÜNDOĞAN

PİYASA DEĞERİ… 25 Milyon Euro

• Dünya Çapında… 285’inci

• Premier Lig… 128’nci.

• Manchester City’de... 16’ncı

• Alman Futbolcular Arasında… 15’inci

• Doğum Tarihi… 24 Ekim 1990

• Doğum Yeri… Gelsenkirchen / Almanya

HAKAN ÇALHANOĞLU

PİYASA DEĞERİ… 35 Milyon Euro

• Dünya Çapında… 154’üncü

• Türk Futbolcular Arasında… 1’inci

• Seri A’da… 22’nci

• İnter Milan’da... 6’ncı

• Doğum Yeri… 8 Şubat 1994

• Doğum Yeri… Mannheim / Almanya

İLKAY GÜNDOĞAN

TRANSFER KAZANCI... 33 Milyon 350 Bin Euro

KUPA SAYISI… 12

HAKAN ÇALHANOĞLU

TRANSFER KAZANCI… 41 Milyon 50 bin Euro

KUPA SAYISI… 5

İLKAY GÜNDOĞAN

OYNADIĞI TAKIM SAYISI… 7

• Maç… 554

• Gol… 108

• Gol Pası… 66

HAKAN ÇALHANOĞLU

OYNADIĞI TAKIM SAYISI… 7

• Maç… 519

• Gol… 106

• Gol Pası… 122

İLKAY GÜNDOĞAN

ŞAMPİYONLAR LİGİ

• Maç… 86

• Gol… 11

• Gol Pası… 13

AVRUPA LİGİ

• Maç… 6

• Gol… Yok

• Gol Pası… Yok

ALMANYA MİLLİ TAKIMI

• Maç… 66

• Gol… 17

• Gol Pası… 7

HAKAN ÇALHANOĞLU

ŞAMPİYONLAR LİGİ

• Maç… 37

• Gol… 6

• Gol Pası… 11

AVRUPA LİGİ

• Maç… 23

• Gol… 5

• Gol Pası… 10

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI

• Maç… 76

• Gol… 17

• Gol Pası… 15

İLKAY GÜNDOĞAN

2022 – 2023 PREMIER LİG PERFORMANS

• İlk 11… % 74

• Oyun Süresi… % 72

• Gol Katkısı… % 14

PREMIER LİG

• Maç… 30

• Gol… 8

• Gol Pası… 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ

• Maç… 12

• Gol… 1

• Gol Pası… 2

COMMUNITY SHIELD

• Maç… 1

• Gol… Yok

• Gol Pası… Yok

EFL CUP

• Maç… 3

• Gol… Yok

• Gol Pası… Yok

FA CUP

• Maç… 2

• Gol… Yok

• Gol Pası… Yok

TOPLAM MAÇ… 48

TOPLAM GOL… 9

TOPLAM GOL PASI… 7

HAKAN ÇALHANOĞLU

2022 – 2023 SERİ A PERFORMANS

• İlk 11… % 74

• Oyun Süresi… % 71

• Gol Katkısı… % 14



SERİ A

• Maç… 31

• Gol… 3

• Gol Pası… 6

ŞAMPİYONLAR LİGİ

• Maç… 11

• Gol… 1

• Gol Pası… 2

İTALYA KUPASI

• Maç… 2

• Gol… Yok

• Gol Pası… Yok

İTALYA SÜPER KUPASI

• Maç… 1

• Gol… Yok

• Gol Pası… Yok

TOPLAM MAÇ… 44

TOPLAM GOL… 4

TOPLAM GOL PASI… 8

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