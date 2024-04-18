İşsizlik ödeneğine erişenler azalıyor

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İşsizlik Sigortası Fonu’nun kurulduğu Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar 19 milyon 496 bin 914 kişi işsizlik ödeneği için başvuru yaptı. Bunlardan 10 milyon 618 bin 255 kişi ödenek almaya hak kazandı.

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İşsizlik ödeneği alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, işten çıktığı tarihten önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışıyor olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün priminin bulunması gerekiyor.

Son 120 gün ve son 3 yılda 600 gün koşulunu yerine getirmek tek başına yetmiyor. Ödenek alabilmek için işten çıkış bildiriminin işsizlik ödeneğine hak kazanacak bir koddan bildirilmesi gerekiyor. İşten çıkış bildirimini işveren yapıyor. İşçinin işsizlik ödeneği almasını sağlayan işten çıkış kodları aynı zamanda işçiye kıdem tazminatı alma hakkı veriyor. İşveren kıdem tazminatı ödememek için işten çıkış kodunu kendi çıkarına uygun olacak şekilde bildirdiğinden işsiz kalanların işsizlik ödeneği alması hakkı da ortadan kalkıyor. Ancak iş akdinin haksız sebeple feshedildiği iddiasıyla açtıkları davayı kazanırlarsa ödenek alabiliyorlar. Bu da yıllar süren yargılama sürecinin sonunda mümkün oluyor.

REKLAM Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yıllık istatistikleri, işsizlik ödeneği başvurusu yapanlardan ödenek almaya hak kazananların oranının giderek azaldığını gösteriyor. Fonun kurulduğu tarihten bu yana başvuruda bulunan her 100 kişiden 54’ü ödenek almaya hak kazandı. Pandemi öncesinde 2018 ve 2019 yıllarında bu oran sırasıyla yüzde 51,49 ve yüzde 51,82 olarak gerçekleşti. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi dolayısıyla işten çıkarmalar ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında yasaklandı. Bunun da etkisiyle işsizlik ödeneği alanların başvuru yapanlara oranı 2020’de yüzde 33,73’e düştü, 2021’de ise yüzde 41,97 oldu. Pandemi sonrası 2022 yılında ise bu oran yüzde 47,57 olarak gerçekleşti.

2023 yılına gelindiğinde ise 1 milyon 614 bin 184 başvuruya karşılık 734 bin 846 kişi işsizlik ödeneğine hak kazandı. İşsizlik ödeneği alanların başvuru yapanlara oranı yüzde 45,52’ye geriledi. Yıllara göre işsizlik ödeneği başvuruları ve hak edenler Başvuru Hak eden Hak edenlerin oranı %) 2023 1.614.184 734.846 45,52 2022 1.707.850 812.506 47,57 2021 1.471.673 617.684 41,97 2020 1.510.856 509.538 33,73 2019 1.955.041 1.013.056 51,82 2018 1.635.111 841.847 51,49 TOPLAM 9.894.715 4.529.477 45,78 EN ÇOK 30-34 YAŞ GRUBUNDAKİLER İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALDI 2023 yılında işsizlik ödeneğine hak kazanan 734 bin 846 kişi arasında en çok işsizlik ödeneği alanlar 148.134 kişiyle 30-34 yaş grubundakiler oldu. Onları 142.305 kişiyle 25-29 yaş grubu, 139.635 kişiyle 35-39 yaş grubu, 125.442 kişiyle de 40-44 yaş grubu izledi.

REKLAM Farklı cepheden bakıldığında ise söz konusu yaş grubundakiler aynı zamanda en fazla işsiz kalan grupları oluşturuyorlar. Yaş gruplarına göre işsizlik ödeneği alanlar 15-24 Erkek 32.249 Kadın 22.647 Toplam 54.896 25-29 Erkek 79.901 Kadın 62.404 Toplam 142.305 30-34 Erkek 91.156 Kadın 56.978 Toplam 148.134 35-39 Erkek 89.522 Kadın 50.113 Toplam 139.635 40-44 Erkek 78.183 Kadın 47.259 Toplam 125.442 45-49 Erkek 37.126 Kadın 32.460 Toplam 69.586 50-54 Erkek 17.185 Kadın 18.480 Toplam 35.665 55-59 Erkek 7.371 Kadın 7.937 Toplam 15.308 60-64 Erkek 1.489 Kadın 1.617 Toplam 3.106 65+ Erkek 370 Kadın 399 Toplam 769 TOPLAM Erkek 434.552 Kadın 300.294 Toplam 734.846 EN FAZLA ÖDENEK ALANLAR İSTANBUL’DA 2023 yılında sayısal olarak en fazla işsizlik ödeneği 202.365 kişiyle İstanbul’da verildi. Bu ili 46.681 kişiyle Ankara, 46.145 kişiyle İzmir, 41.787 kişiyle Bursa, 32.794 kişiyle Antalya izledi. İstanbul’da 386.513 başvuruya karşılık ödenek alanların oranı yüzde 52 oldu. Depremden en fazla etkilenen illerden Kahramanmaraş’ta 30.701 başvuruya karşılık sadece 10.781 kişinin ödenek alması dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta ödenek için başvuran her 100 kişiden sadece 35’i ödeneğe hak kazandı.

Hatay’da 33.270 başvuruya karşılık 11.967 kişi (yüzde 36), Adıyaman’da 12.594 başvuruya karşılık 3.621 kişi (yüzde 29) ödenek alabildi. İLKOKUL MEZUNLARI İLK SIRADA Geçen yıl eğitim durumlarına göre işsizlik ödeneği alanlar arasında ilk sırayı 282.653 kişiyle ilköğretim mezunları aldı. Onları 231.008 kişiyle lise ve dengi okul, 112.656 kişiyle lisans mezunları izledi. Öğrenim durumuna göre işsizlik ödeneği alanlar Okur Yazar Olmayan Erkek 3.390 Kadın 3.476 Toplam 6.866 Okur Yazar Erkek 9.005 Kadın 7.417 Toplam 16.422 İlköğretim Erkek 183.297 Kadın 99.356 Toplam 282.653 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Erkek 147.556 Kadın 83.452 Toplam 231.008 Ön Lisans Erkek 33.978 Kadın 43.329 Toplam 77.307 Lisans Erkek 53.554 Kadın 59.102 Toplam 112.656 Yüksek Lisans Erkek 3.629 Kadın 4.043 Toplam 7.672 Doktora Erkek 143 Kadın 119 Toplam 262 TOPLAM Erkek 434.552 Kadın 300.294 Toplam 734.846