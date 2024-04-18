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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsiz İşsizlik ödeneğine erişenler azalıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlik ödeneğine erişenler azalıyor

        İşsizlik ödeneği için başvuru yapanlardan işsizlik ödeneği alabilenlerin  oranı giderek azalıyor. Pandemi öncesinde işsizlik ödeneği başvurusu yapan 100 kişiden en az 51'i ödeneğe hak kazanırken, 2023 yılında bu oran 45,5'e düştü. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 18.04.2024 - 07:58 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:58
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        100 kişiden 45'i ödenek alabildi
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        İşsizlik Sigortası Fonu’nun kurulduğu Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar 19 milyon 496 bin 914 kişi işsizlik ödeneği için başvuru yaptı. Bunlardan 10 milyon 618 bin 255 kişi ödenek almaya hak kazandı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İşsizlik ödeneği alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, işten çıktığı tarihten önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışıyor olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün priminin bulunması gerekiyor.

        Son 120 gün ve son 3 yılda 600 gün koşulunu yerine getirmek tek başına yetmiyor. Ödenek alabilmek için işten çıkış bildiriminin işsizlik ödeneğine hak kazanacak bir koddan bildirilmesi gerekiyor. İşten çıkış bildirimini işveren yapıyor. İşçinin işsizlik ödeneği almasını sağlayan işten çıkış kodları aynı zamanda işçiye kıdem tazminatı alma hakkı veriyor. İşveren kıdem tazminatı ödememek için işten çıkış kodunu kendi çıkarına uygun olacak şekilde bildirdiğinden işsiz kalanların işsizlik ödeneği alması hakkı da ortadan kalkıyor. Ancak iş akdinin haksız sebeple feshedildiği iddiasıyla açtıkları davayı kazanırlarsa ödenek alabiliyorlar. Bu da yıllar süren yargılama sürecinin sonunda mümkün oluyor.

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        Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yıllık istatistikleri, işsizlik ödeneği başvurusu yapanlardan ödenek almaya hak kazananların oranının giderek azaldığını gösteriyor. Fonun kurulduğu tarihten bu yana başvuruda bulunan her 100 kişiden 54’ü ödenek almaya hak kazandı.

        Pandemi öncesinde 2018 ve 2019 yıllarında bu oran sırasıyla yüzde 51,49 ve yüzde 51,82 olarak gerçekleşti. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi dolayısıyla işten çıkarmalar ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında yasaklandı. Bunun da etkisiyle işsizlik ödeneği alanların başvuru yapanlara oranı 2020’de yüzde 33,73’e düştü, 2021’de ise yüzde 41,97 oldu. Pandemi sonrası 2022 yılında ise bu oran yüzde 47,57 olarak gerçekleşti.

        2023 yılına gelindiğinde ise 1 milyon 614 bin 184 başvuruya karşılık 734 bin 846 kişi işsizlik ödeneğine hak kazandı. İşsizlik ödeneği alanların başvuru yapanlara oranı yüzde 45,52’ye geriledi.

        Yıllara göre işsizlik ödeneği başvuruları ve hak edenler
        Başvuru Hak eden Hak edenlerin oranı %)
        2023 1.614.184 734.846 45,52
        2022 1.707.850 812.506 47,57
        2021 1.471.673 617.684 41,97
        2020 1.510.856 509.538 33,73
        2019 1.955.041 1.013.056 51,82
        2018 1.635.111 841.847 51,49
        TOPLAM 9.894.715 4.529.477 45,78

        EN ÇOK 30-34 YAŞ GRUBUNDAKİLER İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALDI

        2023 yılında işsizlik ödeneğine hak kazanan 734 bin 846 kişi arasında en çok işsizlik ödeneği alanlar 148.134 kişiyle 30-34 yaş grubundakiler oldu. Onları 142.305 kişiyle 25-29 yaş grubu, 139.635 kişiyle 35-39 yaş grubu, 125.442 kişiyle de 40-44 yaş grubu izledi.

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        Farklı cepheden bakıldığında ise söz konusu yaş grubundakiler aynı zamanda en fazla işsiz kalan grupları oluşturuyorlar.

        Yaş gruplarına göre işsizlik ödeneği alanlar
        15-24 Erkek 32.249
        Kadın 22.647
        Toplam 54.896
        25-29 Erkek 79.901
        Kadın 62.404
        Toplam 142.305
        30-34 Erkek 91.156
        Kadın 56.978
        Toplam 148.134
        35-39 Erkek 89.522
        Kadın 50.113
        Toplam 139.635
        40-44 Erkek 78.183
        Kadın 47.259
        Toplam 125.442
        45-49 Erkek 37.126
        Kadın 32.460
        Toplam 69.586
        50-54 Erkek 17.185
        Kadın 18.480
        Toplam 35.665
        55-59 Erkek 7.371
        Kadın 7.937
        Toplam 15.308
        60-64 Erkek 1.489
        Kadın 1.617
        Toplam 3.106
        65+ Erkek 370
        Kadın 399
        Toplam 769
        TOPLAM Erkek 434.552
        Kadın 300.294
        Toplam 734.846

        EN FAZLA ÖDENEK ALANLAR İSTANBUL’DA

        2023 yılında sayısal olarak en fazla işsizlik ödeneği 202.365 kişiyle İstanbul’da verildi. Bu ili 46.681 kişiyle Ankara, 46.145 kişiyle İzmir, 41.787 kişiyle Bursa, 32.794 kişiyle Antalya izledi.

        İstanbul’da 386.513 başvuruya karşılık ödenek alanların oranı yüzde 52 oldu. Depremden en fazla etkilenen illerden Kahramanmaraş’ta 30.701 başvuruya karşılık sadece 10.781 kişinin ödenek alması dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta ödenek için başvuran her 100 kişiden sadece 35’i ödeneğe hak kazandı.

        Hatay’da 33.270 başvuruya karşılık 11.967 kişi (yüzde 36), Adıyaman’da 12.594 başvuruya karşılık 3.621 kişi (yüzde 29) ödenek alabildi.

        İLKOKUL MEZUNLARI İLK SIRADA

        Geçen yıl eğitim durumlarına göre işsizlik ödeneği alanlar arasında ilk sırayı 282.653 kişiyle ilköğretim mezunları aldı. Onları 231.008 kişiyle lise ve dengi okul, 112.656 kişiyle lisans mezunları izledi.

        Öğrenim durumuna göre işsizlik ödeneği alanlar
        Okur Yazar Olmayan Erkek 3.390
        Kadın 3.476
        Toplam 6.866
        Okur Yazar Erkek 9.005
        Kadın 7.417
        Toplam 16.422
        İlköğretim Erkek 183.297
        Kadın 99.356
        Toplam 282.653
        Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Erkek 147.556
        Kadın 83.452
        Toplam 231.008
        Ön Lisans Erkek 33.978
        Kadın 43.329
        Toplam 77.307
        Lisans Erkek 53.554
        Kadın 59.102
        Toplam 112.656
        Yüksek Lisans Erkek 3.629
        Kadın 4.043
        Toplam 7.672
        Doktora Erkek 143
        Kadın 119
        Toplam 262
        TOPLAM Erkek 434.552
        Kadın 300.294
        Toplam 734.846
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