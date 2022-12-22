Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İşsizlik maaşı hesaplama 2023! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı 2023! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu. 2023 yılı net asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, işsizlik maaşları gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammının ardından işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı, gibi birçok ödemeye zam uygulandı. İşte 2023 yılı asgari ücret zammıyla bu yıl ki en düşük ve en yüksek işsizlik maaşları...

Giriş: 22.12.2022 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2023 yılı net asgari ücret zammının belli olmasının ardından, işsizlik maaşı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşları da artarken, işsiz kalan ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar, asgari ücret zammı sonrasında işsizlik maaşına ne kadar zam geldiğini mercek altına aldı. Peki, "Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

  • İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

    Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. 

    2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.

    2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek ise 7885,4 lira olarak ödenecek.

  • İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR? EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI RAKAMLARI

    Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

  • İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

  • İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

    600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

    900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

    1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

    süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

  • HANGİ DURUMLARDA İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR?

    - İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

    - Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. 

    - İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

  • - İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

    İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılır veya güncellenir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkânı bulunmamaktadır. 

  • İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

    600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

    900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

    1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

  • İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NASIL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    İşsizlik ödeneği için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor.

    Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. 

    Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür. 

  • İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ÖDENİR?

    İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. 

    Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılır.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.