İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?



İşsizlik maaşı alabilmenin şartlarını anlatmadan önce altı çizilmesi gereken bir konu var. O da şartlara sahip olsanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmaktır. Başvuruları şahsen T.C. kimliğiniz ile yapabileceğiniz gibi elektronik ortamda da yapabilirsiniz. İşte şartlar...

- İşten çıkarılmış olmak (Kusur unsuru olmamalı)

- İşten ayrılmadan öncesi son 4 ayda (120) gün eksiksiz prim gününe sahip olmak

- Son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta priminin ödenmiş olması (600 gün sigortalı çalıştıysanız priminiz de yatmıştır.

Ayrıca işsizlik ödeneği alan bireyler Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Yani kişilerin sağlık primleri ödenir. Ancak bu ödemeler emeklilik için prim günü olarak kabul edilmez.