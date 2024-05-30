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        Haberler Dünya İsrailli esir: Hükümet bizi canlı değil ölü olarak geri getirmek istiyor

        İsrailli esir: Hükümet bizi canlı değil ölü olarak geri getirmek istiyor

        İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, 7 Ekim 2023'te esir alınan İsrailli Alexander Turpanov'un videosunu yayımladı. Videoda "Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor" diyen Turpanov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:11
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        İsrailli esirin videosu yayımlandı
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        İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki İsrailli bir esir, Binyamin Netanyahu hükümetinin, esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini söyledi ve esir yakınlarına gösterilere devam etmeleri çağrısında bulundu.

        Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esir Alexander Turpanov'un bir videosunu yayımladı.

        İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını dile getiren Turpanov, Kudüs Seriyyeleri'ne kendisiyle ilgilendikleri ve hayatını korudukları için teşekkür etti.

        "GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"

        "Şimdi size gerçekleri anlatacağım." diyen İsrailli esir, şunları kaydetti:

        "Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor. Askeri baskı kurarak bizi geri getireceklerini söylediler. Ama onlar gerçekte bizi öldürmek için arıyorlar. Onlar, canlı olarak evimize dönmemiz için bedel ödemek istemiyor. Bizi ölü olarak geri götürmek istiyorlar. Bu onların tercih ettiği ucuz bedel."

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        Öldürülecek bir sonraki kişi olmayı istemediğini belirterek, esir takası için gösteri yapanlara seslenen Turpanov, onlardan, gösterilere devam etmelerini, evine ve ailesine dönmesi için kendisine yardım etmelerini istedi.

        Vatandaşlarının hayatını önemsemeyen İsrail hükümetinin, iktidarda kalmayı hak etmediğini söyleyen Turpanov, İsraillilerden, yeni bir hükümetin kurulması için ellerinden geleni yapmalarını talep etti.

        "Canlı olarak eve dönmemizin tek yolu esir takası ve ateşkes." diyen İsrailli esir, gösteri düzenleyenlerden, esirlerin sesini duyuran Al Jazeera kanalını takip etmelerini ve başarısız hükümetin, esirlerin hayatlarını gasbetmesine izin vermemelerini istedi.

        *Haberin görseli İslami Cihad tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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