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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'yi işgalinin perde arkası: Saldırıların amacı ne? | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'yi işgalinin perde arkası: Saldırıların amacı ne?

        İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, katliamları durmuyor. Peki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının amacı ne? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu.

        Giriş: 17.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:19
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        İsrail'in Gazze'yi işgalinin perde arkası
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        İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Bu saldırıların amacının ne olduğuna yönelik Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı Habertürk'e anlattı.

        "KAMU MALLARINI VURUYOR"

        İsrail'in saldırılarının perde arkasına vurgu yapan Çomaklı, “İsrail'in burada çok derin bir strateji güttüğünü görüyoruz. O da bu erdemli mal dediğimiz sınıfın savaş sonrası inşası sürecinde başlıyor. Erdemli mal dediğimiz ise kamu malları. Buraları yok ettiğinde buraları vurduğunda, parçaladığında, muhakkak bir barış sürecine girileceğinden emin olduğu için barış sürecinde bu erdemli mal dediğimiz grubu kendisi inşa etmek isteyecektir. İsrail savaş sonrası hazırlığını yapmış. Uluslararası alanda İsrail, “Benim bu alanlarda hakkım vardır. Buralar benim bütçemle inşa edilmiştir. Buraları inşa ederken ben kendi paramı kullandım ve söz hakkım da vardır” diye girerse, bu erdemli malların inşasını İsrail’in bütçe hakkına bırakırsak burası savaştan ve içinden çıkılamayacak bir hale dönüşür” ifadelerini kullandı.

        "İSRAİL'İN AMACI FİLİSTİN'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA EL KOYMAK"

        İsrail’in amacının sadece erdemli mallar olmadığını belirten Çomaklı “İsrail’in burada yapmış olduğu şey aslında savaş sonrası inşa ederken Filistin’de kültürel bir soykırım da uygulamaya çalışıyor. Ancak erdemli malları yok ederek aslında hedefe ulaşabilirler. Özellikle Arap Birliği, Türk Dünyası, İslam Dünyası savaş sonrası için İsrail üzerinde tahakküm oluşturacak. Bu işi İsrail'e bırakmayacak. Savaş sonrası, işgal sonrası inşa edecek ortak bir platform veyahut da bir düşün sistemi oluşturması gerekiyor. Örneğin uluslararası kurumları buna dahil edebilirler. İsrail’in bütçesine ve İsrail’in safına bırakmamak gerekiyor.” diye konuştu.

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        #israil
        #gazze
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