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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail polisi, Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosu'nun korumasını gözaltına aldı

        İsrail polisi, Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosu'nun korumasını gözaltına aldı

        İsrail polisinin, Yunanistanın Kudüs Başkonsolosunun korumasını, işgal altındaki Doğu Kudüste bulunan Kıyamet Kilisesinde (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) bulunduğu sırada gözaltına aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 00:19 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:19
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        İsrail'de Yunan korumaya gözaltı
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        Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin, Doğu Kudüsün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesine girerek Yunanistanın Kudüs Başkonsolosunun korumasını darbedip gözaltına aldığını belirtti.

        Korumanın gözaltına alınma sebebi henüz öğrenilemezken, görgü tanıkları, koruma ile İsrail polisi arasında tartışma yaşandığını söyledi.

        İsrail polisi, bugün kutlamaların asıl merkezi olan Kudüsteki Kıyamet Kilisesinde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engellemişti.

        İşgal altındaki Doğu Kudüsün kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Eski Şehir bölgesindeki Hristiyanlar, kadim şehrin Hristiyan mahallelerinde ellerinde mumlar, tahtadan haçlar, temsili kama ve kılıçlarla toplanmıştı.

        Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere ilahiler ve dini sloganlar eşliğinde Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüsteki Kıyamet Kilisesinin olduğu bölgeye yürümüştü.

        Hristiyan inancına göre "Hazreti İsanın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlar da kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaşmıştı.

        Kudüsün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak yurt dışından gelen Hristiyanların geçişine izin vermeyen İsrail polisi, demir barikatlar kurmuş ve yalnızca bazı din adamları ile az sayıda Ortodoks Hristiyanın kiliseye ilerleyebilmesine izin vermişti.

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        #İsviçre
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        #haberler
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