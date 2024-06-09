İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir eve hava saldırı düzenledi.

Hava saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.