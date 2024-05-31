İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde evlere ve araçlara düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda iki eve düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk 12 Filistinli öldü.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir araç ve eve düzenlenen saldırıda da 4 kişi ölürken, bir kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimi, hava saldırılarının yanı sıra topçu ateşi saldırısına uğradı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerinden de çatışma sesleri geldiği aktarıldı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kuzeyde bulunan Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusu, Yeni Abesan kasabasının doğusuna sis bombaları, top mermileri ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

Refah'ta ise özellikle kentin doğu bölgelerine yönelik hava saldırıları sürerken, batıdaki Tel es-Sultan Mahallesi yoğun topçu ateşine uğradı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ancak sayı verilmedi.

BM: SIĞINMA MERKEZLERİ SALDIRIYA UĞRADI

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA), yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da "İsrail tankları tarafından kuşatılmış sığınma merkezlerinde, çocuklar dahil yerinden edilmiş insanların öldürüldüğü ve yaralandığı" bildirildi.

İsrail ordusunun sığınma merkezlerindeki çadırları ateşe verdiği belirtilen açıklamada, UNRWA ofislerinin "İsrail uçaklarının hava saldırıları ve buldozerlerle yıkıldığı" aktarıldı.

UNRWA, Gazze'deki toplam 170'ten fazla tesisinin yıkıldığını veya zarar gördüğünü açıklarken, UNRWA'ya ait yerlerin "hedef olmadığı" vurgulandı.