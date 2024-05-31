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        Haberler Dünya İsrail öldürmeye devam ediyor: Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 16 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail katletmeye devam ediyor: Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 16 kişi öldü

        İsrail'in, Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bölgenin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine karadan ve havadan saldırılar sürüyor. İsrail ordusunun saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler de Cibaliya'daki sığınma merkezilerinin saldırıya uğradığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:34 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:22
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        İsrail katletmeye devam ediyor
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        İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde evlere ve araçlara düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

        Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda iki eve düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk 12 Filistinli öldü.

        Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir araç ve eve düzenlenen saldırıda da 4 kişi ölürken, bir kişi yaralandı.

        Gazze'nin orta kesimi, hava saldırılarının yanı sıra topçu ateşi saldırısına uğradı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerinden de çatışma sesleri geldiği aktarıldı.

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        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kuzeyde bulunan Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

        Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusu, Yeni Abesan kasabasının doğusuna sis bombaları, top mermileri ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

        Refah'ta ise özellikle kentin doğu bölgelerine yönelik hava saldırıları sürerken, batıdaki Tel es-Sultan Mahallesi yoğun topçu ateşine uğradı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ancak sayı verilmedi.

        BM: SIĞINMA MERKEZLERİ SALDIRIYA UĞRADI

        Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA), yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da "İsrail tankları tarafından kuşatılmış sığınma merkezlerinde, çocuklar dahil yerinden edilmiş insanların öldürüldüğü ve yaralandığı" bildirildi.

        İsrail ordusunun sığınma merkezlerindeki çadırları ateşe verdiği belirtilen açıklamada, UNRWA ofislerinin "İsrail uçaklarının hava saldırıları ve buldozerlerle yıkıldığı" aktarıldı.

        UNRWA, Gazze'deki toplam 170'ten fazla tesisinin yıkıldığını veya zarar gördüğünü açıklarken, UNRWA'ya ait yerlerin "hedef olmadığı" vurgulandı.

        Açıklamada, "saldırıların durması ve dünyanın saldırganları sorumlu tutması için harekete geçmesi" çağrısında bulunuldu.

        İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

        Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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