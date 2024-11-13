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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'ın Suf ilçesini vurdu: 15 ölü | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'ın Suf ilçesini vurdu: 15 ölü

        İsrail'in, Lübnan'ın Şuf ilçesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 03:40 Güncelleme: 13.11.2024 - 03:41
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        İsrail, Lübnan'ın Suf ilçesini vurdu: 15 ölü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

        Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

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        İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 287 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203’ü çocuk ve 644’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

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        #lübnan
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