        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 02:20 Güncelleme: 21.08.2025 - 02:20
        
        İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan El-Huş beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

        Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, El-Huş beldesine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Saldırının yapıldığı bölgede bir evde ve yolda maddi hasar meydana gelirken, bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.

        İsrail savaş uçağı da Nebatiye kentinin Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

        İsrail ordusu Nakura beldesinde de ışık saçan mühimmatlarla saldırı düzenlerken, Ez-Zeraniye Vadisi'nde bir bölgeyi de hedef aldı.

        İsrail ordusuna ait İHA'lar ülkenin güneyindeki birçok bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.

        İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

        İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait bazı noktalara hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

        Saldırılarda Hizbullah'a ait altyapı, silah depoları ve bir roket fırlatma rampasının hedef alındığını öne sürüldü.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

